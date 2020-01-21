Fener tur peşinde

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 0-0’ın rövanşında bugün 20.30’da Kayserispor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek ve ATV ekranlara getirecek.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında bugün sahasında Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak. Saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek ve ATV ekranlara getirecek. Geçen hafta Kayseri'de oynanan ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-lacivertlilere, tur için galibiyet gerekiyor. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlandığı taktirde ise müsabaka uzatmaya gidecek. Uzatmada da gol olmazsa seri penaltı atışları, çeyrek finalisti belirleyecek. Gollü beraberlik halinde de deplasman ekibi Kayserispor'u çeyrek finale yükseltecek.



FENER'DE MURİÇ YOK

Sarı-lacıvertlilerde kırmızı kart cezalısı Muric ile sakatlıkları devam eden Hasan Ali ve Victor Moses, bu karşılaşmada görev alamayacak. Konuk ekipte ise kırmızı kart cezalısı Kvrzic, Fenerbahçe deplasmanında olmayacak.

HEDEF N'SAKALA

Fenerbahçe'de sol beke takviye için resmi adımların atılması beklenirken Milan'dan Ricardo Rodriguez'i isteyen sarı-lacivertliler, Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'yı da yakın takibe aldı. Sol kanat ve sol bek dışında savunmanın göbeğinde de oynayabilen oyuncunun sezon sonunda Akdeniz ekibiyle sözleşmesinin bitecek olması bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. 105 MAÇTA OYNADI

29 yaşındaki Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu, Alanyaspor formasıyla 105 karşılaşmada forma giyip 6 asist yaptı. Son 4 sezondur Alanyaspor'da görev yapan yıldız oyuncu Belçika ekibi Anderlecht'den transfer edilmişti. Bu sezon 16 karşılaşmada görev alan 29 yaşındaki futbolcu toplamda 1440 dakika sahada kaldı.



VİCTOR MOSES İNTER'DE

Fenerbahçe'nin sezon başında Chelsea'den kiralık olarak transfer ettiği Victor Moses Inter ile anlaştı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter'de teknik direktör Conte'nin isteği üzerine Victor Moses için girişimler başladı. Chelsea ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı ve oyuncunun satın alma bedelinin 10 milyon Euro olacağı belirtildi. Inter'in oyuncunun son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sağlık testinden geçirdiği, oyuncunun sağlıklı çıkması sonrası imzaların atıldığı öğrenildi.