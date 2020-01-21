Fenerbahçe çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. İlk maçta rakibi ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, bu skorla ZTK’da adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. İlk maçta rakibi ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, bu skorla ZTK'da adını çeyrek finale yazdırdı.

8'inci dakikada Tolgay'ın pası ile uzak mesafede buluşan Adil Rami'nin vuruşunda kaleci İsmail topa 2 hamlede müdahale etti.



10'uncu dakikada sağ taraftan Ferdi'nin pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Gustavo, topu Kruse'ye aktardı. Kruse'nin ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



23'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Deniz Türüç geçti. Deniz'in uzak mesafeden şutunda kaleciden dönen topa hareketlenen Ferdi'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.



44'üncü dakikada rakiplerini geçerek ceza sahası içine giren Rodrigues'in pasında topla buluşan Mevlüt'ün vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



45+1'inci dakikada ceza sahası dışında Gustavo, Ferdi ve Kruse'nin paslaşmasının ardından meşin yuvarlak müsait durumdaki Mevlüt'e aktarıldı. Mevlüt'ün kontrol ettikten sonra yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.



54'üncü dakikada sol kanatta rakibinden topu kapan Gustavo ortasını yaptı. Kayserispor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Rami'nin önünde kaldı. Bu oyuncun ceza sahası dışından çektiği şutta top üstten auta gitti.



64'üncü dakikada Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde topa iyi yükselen Rami'nin kafa vuruşunda kaleci İsmail meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.



74'üncü dakikada Dirar'ın ortasında Tolgay'ın altıpas önüne yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İsmail'de kaldı.



75'inci dakikada Henrique'nin ceza sahası içine girerek vuruşunda kaleci Harun topu çeldi.



Müsabaka sarı lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.



FALETTE TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ



Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, Kayserispor karşılaşmasını tribünden takip etti. Müsabaka öncesinde sarı lacivertli taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaşan Falette, fotoğraf çekilme isteklerini de kırmadı.

DHA