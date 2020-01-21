Fenerbahçe-Kayserispor | CANLI

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk ayağında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe ve Kayserispor'un rövanş karşılaşmasını sitemizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupasında heyecan Fenerbahçe Kayserispor maçı ile sürüyor... Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek son 16 turuna gelme hakkı kazanan Fenerbahçe, ilk karşılaşmada Kayserispor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini geçerek yoluna devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE: Harun, Dirar, Adil Rami, Jailson, Deniz Türüç, Gustavo, Tolgay Arslan, Ferdi, Garry Rodrigues, Max Kruse, Mevlüt Erdinç

KAYSERİSPOR: İsmail Çipe, Hasan Hüseyin, Lopes, Yasir Subaşı, Oğuzhan, Rienstra, Djedje, Emre Demir, Gustavo, Kravets, Mario Situm

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR CANLI YAYIN

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR CANLI ANLATIM

Geçen hafta Kayseri'de oynanan ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-lacivertlilere, tur için galibiyet gerekiyor. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa, müsabaka uzatmaya gidecek. Uzatmada da gol olmazsa seri penaltı atışları, çeyrek finalisti belirleyecek.

Gollü beraberlikler ise deplasman ekibi Hes Kablo Kayserispor'u çeyrek finale yükseltecek.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Vedat Muric ile sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hes Kablo Kayserispor'da ise kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic, Fenerbahçe deplasmanında olmayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu mücadeleleriyle tam gaz devam ediyor. Öte yandan kupada çeyrek final ve yarı final mücadelelerinin yanı sıra final müsabakasının da tarihi belli oldu.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimi cuma günü (24 Ocak 2020) gerçekleştirilecek organizasyon ile belli olurken kupa 21 Mayıs Perşembe günü sahibini bulacak.

VEDAT MURİÇ PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 21 Ocak 2020 tarihli PFDK sevklerini açıkladı. Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada sarı kart görmesinin ardından Medipol Başakşehir ile oynanacak maçta cezalı duruma düşen Muriç, gördüğü ikinci sarı kart ile kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Medipol Başakşehir maçında değil, Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında cezalı duruma düştü. Muriç'in gördüğü ikinci sarı kartı "bilinçli sarı kart görme" olarak değerlendiren TFF Hukuk Müşavirliği, oyuncuyu PFDK'ya sevk etti.