Filede Arkasspor Sorgun’u ağırlıyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci devre bugün başlıyor. İzmir temsilcisi Arkas bugün Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'ndeki maçta Sorgun Belediyespor'u ağırlayacak. Müthiş mücadele saat 19.00'da başlıyor. Aynı saatte başlayacak günün diğer maçında da şampiyon adayı Galatasaray Burhan Felek Spor Salonu'nda Halkbank'ı ağırlayacak. Günün diğer maçında ise 14.00'te Fenerbahçe-Tokat Belediye Plevne ile Burhan Felek Spor Salonu'nda, 17.30'da ise Ziraat Bankası Başkent Spor Salonu'nda Arhavi Voleybol ile karşılaşacak. Bursa derbisinde ise Bursa BŞB 18.00'de İnegöl Belediyespor'u ağırlayacak.