Kaf-Kaf ağır yaralı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta takımdaki grip salgını şokuyla gittiği Kozanspor deplasmanını 2-0 kaybeden Karşıyaka, son 5 maçta 3 mağlubiyetle Play-Off hattından çıktı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta takımdaki grip salgını şokuyla gittiği Kozanspor deplasmanını 2-0 kaybeden Karşıyaka, son 5 maçta 3 mağlubiyetle Play-Off hattından çıktı. Domuz gribi olan Fatih, ağır gribal enfeksiyon geçiren Harun ve Görkem'in kafilede olmadığı Kaf-Kaf'ta maçtan önceki gece Mustafa Aşan, Anıl ve Hakan Kuş serum tedavisi gördü. Mustafa ve Hakan'ın yanı sıra Cenk de yüksek ateşle sahaya çıkmak zorunda kalırken Anıl ise ikinci yarıda oynadı.



BİR DE HAKEM FAKTÖRÜ

Moralsiz çıktığı maçta mağlubiyetle sarsılan Karşıyaka, 28 puanda kalarak kendisini Play- Off hattının dışında buldu. Kadro darlığı nedeniyle skıntı yaşayan teknik direktör Soner Tolungüç, "Tüm bunların yanında hakemle de cebelleştik. Sahada ilk düdükten son düdüğe kadar kötü niyetli bir hakem vardı. Çok üzgünüz" diye konuştu.