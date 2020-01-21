Kara Kartal saldırıyor

Beşiktaş, Al İttihad’tan Prijovic, Kasımpaşa’dan Quaresma ve Galatasaray’dan Jimmy ile anılıyor

Sahasında lider Demir Grup Sivasspor'a yenilerek ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş ile ilgili dün ortaya atılan üç flaş iddia dikkat çekti. Siyah beyazlıların forvet için gündemine aldığı Aleksandar Prijovic için menajeri Philip Lesniewski'yi İstanbul'a davet ettiği bildirildi. Al Ittihad takımında oynayan oyuncunun yarım sezonluk transfer edileceği öne sürülürken Kara Kartal'ın eski yıldızı Quaresma'yı yeniden yuvaya döndürmeye çalıştığı da ileri sürüldü. Quaresma'nın da Beşiktaş'a dönmek istediği, herhangi bir sorun çıkarmadan 1.5 yıllığına anlaşmak için hazır olduğunu kendisiyle görüşen yöneticilere ilettiği iddia edildi.



JİMMY BOMBASI

Bu arada Kartal'ın G.Saray'da bu hafta kadroya giremeyen Jimmy Durmaz ile de ilgilendiği konuşuluyor. Jimmy Durmaz, bu sezon Galatasaray ile 7 maça çıkarken toplam 182 dakika sahada kaldı ve golasist katkısı gösteremedi.



SON 14 SEZONUN EN KÖTÜ GRAFİĞİ

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftaları dikkate alındığında son 14 sezonun en çok yenilgisini aldı. Ligde son olarak 2005-2006 sezonun 18. haftasında 6. yenilgisini alan siyah-beyazlı ekip, bu sezonu da 6 mağlubiyetle geçti. 18. haftaların birer sezonunu bir ve 2 yenilgiyle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ligdeki 7 sezonun aynı haftalarında rakiplerine 3 defa mağlup oldu. Beşiktaş, ikişer sezonda ise aynı dönemi 4 ve 5 yenilgiyle tamamladı.

Bilindiği üzere Sivas maçında "Sergen Yalçın" tezahüratları dikkat çekerken Abdullah Avcı ise istifaya davet edilmişti.