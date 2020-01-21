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Kırklarelispor - ()

Kırklarelispor - Başakşehir (CANLI İZLE)

21.01.2020, 13:58 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020,14:54

'nda heyecan, son 16 turu rövanş maçlarıyla devam ediyor. İlk maçında Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalan Medipol , deplasmanda alacağı galibiyetle çeyrek finale çıkmanın hesaplarını yaparken, ev sahibi Kırklarelispor ise sahasında bir üst tura çıkarak sürpriz yapmak istiyor. Maçı sitemizden izleyebilirsiniz...

Kırklarelispor ve Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşma 1-1 sona ererken Başakşehir, deplasmanda alacağı galibiyetle bir üst tura adını yazdırmak istiyor. Kırklarelispor ise, İstanbul'da alınan avantajlı skoru lehine çevirerek zorlu rakibini saf dışı bırakmak ve bir sürprize imza atmanın planlarını yapıyor.

CANLI YAYIN

İLK 11'LER

KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Davut Babur, Emre K., Bahır, Yüksel, Caner Koca, Enis, Malik, Mert Sinan

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Skrtel, Clichy, Visca, Aleksic, Azubuike, Berkay Özcan, Aziz Behich, Demba Ba, Gulbrandsen

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