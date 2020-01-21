Menemen’de hedef Tatos

Ekol Göz Menemenspor, Altay ile yollarını ayıran Yunanlı oyuncu ile görüşmelere başladı

TFF 1.Lig'in ikinci yarısının ilk maçında evinde Giresunspor'a yenilerek taraftarlarını üzen Ekol Göz Menemenspor'da yönetim teknik direktör Cenk Laleci'nin talebi üzerine Altay'dan ayrılan Andreas Tatos ile görüşmelere başladı. Altay'a geçen sezon devre arasında Elazığspor'dan transfer olan Yunanlı oyuncu için Akhisarspor'da devrede. Yönetimin bu sezon 29 maçta 3 gol atan yıldız futbolcuyla el sıkıştığı bildirildi. Futbola ülkesinin takımı AO Chaidari'de başlayan ve ardından Atromitos, Veria ve Aris Saloniki takımında görev yapan Tatos 2016 sezonunda Elazığspor'a transfer olmuştu. 2011- 2012 sezonunda da Olympiakos'ta forma giyen oyuncu Yunan ekibiyle lig şampiyonluğu mutluluğu yaşamıştı.