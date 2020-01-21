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keşke takıma katılabilse

Shane Larkin keşke takıma katılabilse
Giriş Tarihi: 21.1.2020

Erkek Milli Basketbol Takımı ve Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, Shane Larkin'in Türk vatandaşlığına geçiş süreciyle ilgili, "Larkin çok iyi bir oyuncu. Bir an önce işlemler tamamlanırsa Hollanda ve İsveç maçlarında kendisinden faydalanabiliriz" diye konuştu. Ay-yıldızlılar, 23-28 Haziran tarihlerinde Kanada'nın Victoria kentinde Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak. Milliler 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri mesaisine ise Şubat ayında başlayacak. 21 Şubat'ta Ankara'da Hollanda'yı ağırlayacak ay-yıldızlılar, 24 Şubat'ta Stockholm'de İsveç karşısına çıkacak.

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