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'nda final tarihi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda final tarihi belli oldu!

21.01.2020, 12:57 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020,13:20

'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kupada son 16 turu mücadelelerinin tamamlanmasın az bir süre kala , yarı final kura çekim tarihleri belli oldu. Final maçının tarihi de netleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu mücadeleleriyle tam gaz devam ediyor. Öte yandan kupada çeyrek final ve yarı final mücadelelerinin yanı sıra final müsabakasının da tarihi belli oldu.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimi cuma günü (24 Ocak 2020) gerçekleştirilecek organizasyon ile belli olurken kupa 21 Mayıs Perşembe günü sahibini bulacak.

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