Altay coştu

Kerim Avcı ile Doğa İşeri’yi kadrosuna katan İzmir ekibi savunma için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, stoper için Orhan Daşdelen ile Sırp Zoran Gajic’i listesine aldı

1. Lig'de 2. yarıya deplasmanda Ümraniyespor yenilgisiyle başlayan Altay'da kurmaylar savunma hattına takviye yapmak için düğmeye bastı. Gazişehir'den Kerim Avcı ile Balıkesirspor'dan Doğa İşeri'yi bünyesine katan siyah-beyazlıların stoper için listesinde Adana Demir'den ayrılan 32 yaşındaki Orhan Daşdelen ile Bulgaristan ekibi Arda Kardzhali'de görev yapan Sırbistanlı Gajic'in olduğu öğrenildi. Adana ekibiyle yollarını ayıran ve stoperde oynayan Orhan Daşdelen'in bonservis sorunu bulunmuyor. Futbolcu hakkında son kararı teknik heyetin vereceği öğrenildi



ZORAN GAJİC İNCELENİYOR

Savunmada Gençer'in sezonu kapatması ve İbrahim Öztürk'ün de kırmızı kart cezalısı olduğu için Abdülkerim ve Cenk dışında bu mevkide başka alternatifi olmayan Altay'ın listesinde olan Zoran Gajic kariyerinde Kardzhali, Fatsav Zlin, Bohemians Prag 1905, BSK Borca, FK Mladenovac ve Rad Belgrad kulüplerinde oynadı. Stoper oyuncu forma giydiği 178 maçta 7 gol atarken 4 asist yaptı.



EROL ALKAN OLMADI

Altay'ın kadrosuna katmak için harekete geçtiği Erol Alkan transferinden vazgeçtiği öğrenildi. Bulgaristan'ın PFC Beroe Stara Zagora kulübünde forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun, Türkiye'ye geliş tarihi uzayınca siyah-beyazlı kurmayların temasları bitirdiği öğrenildi. Savunma hattına acil olarak takviye yapmak isteyen İzmir kulübünün, Erol Alkan'ın Bulgaristan'dan hemen Türkiye'ye gelememesinden dolayı transfer gerçekleşmedi. Hollanda doğumlu gurbetçi oyuncu Türkiye'de Hatayspor ve Elazığspor kulüplerinde forma giymişti.



İKİ KEZ KUPA KALDIRDI

Stoper ve sol bekte görev yapan Orhan Daşdelen, 2013-14 sezonunda Başakşehir ile 1. Lig'de şampiyonluk yaşadı. 2017-18 sezonda ise Akhisarspor formasıyla Türkiye Kupası'nı kaldırma başarısını gösterdi. Karşıyaka, Göztepe, Başakşehir ve Samsunspor gibi kulüplerde görev yapan tecrübeli oyuncu kariyerinde 215 karşılaşmada 11 gol atarken 5 asist yapma başarısını gösterdi.



ÜÇ FUTBOLCU FESİH YAPMADI

Altay, devre arasında yollarını ayırma kararı aldığı 3 oyuncusunun sözleşmelerini henüz feshedemedi. Teknik direktör Ali Tandoğan'ın raporuyla Yunan orta saha oyuncusu Tatos, sağ kanat Oğuzhan ve ön libero Deniz'le vedalaşan siyah-beyazlılar, üç futbolcuyla da bağlarını resmen koparamadı. Bu futbolcuların kendilerine kulüp bulamadığı, yönetimin üç isimle de yolları ayırmak için görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi. İzmir temsilcisi gözden çıkardığı oyuncularıyla orta nokta bulmak istiyor.



CEZALI YILDIZLAR DÖNÜYOR

İkinci yarının ilk maçında sarı kart cezaları yüzünden Ümraniyespor karşılaşmasında forma giyemeyen Portekizli forvet oyuncusu Marco Paixao ve sol bek Özgür Özkaya formalarına kavuşacak. Cezası sona eren bu iki önemli oyuncu Cumartesi günü oynanacak olan İstanbulspor maçında teknik heyet şans vermesi halinde sahadaki yerlerini alabilecek. Ümraniye deplasmanında ileri uçta Paixao'nun yokluğunu hisseden siyah-beyazlı ekipte oyunun yerine forma giyen Hüsamettin ve Leandrinho beklentilerin uzağında kalmıştı. İstanbulspor randevusunda Portekizli forvetin kesin 11'de sahada olması bekleniyor. Teknik patron Ali Tandoğan'ın sol bek konusunda Özgür veya yeni transfer Doğa arasında henüz kesin karar vermediği öğrenildi.