Anıl ‘Paşa’ oldu

Altınordu ile yollarını ayıran orta saha Anıl Koç, Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile anlaştı. Kulübe 500 bin TL kazandırdı

Altınordu'da 1.5 sezon forma giyen gurbetçi oyuncu Anıl Koç, Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile anlaşma sağladı. Devre arasında takımla kampa gitmeyen ve yönetimden aldığı izinle transfer görüşmelerini sürdüren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, İstanbul ekibiyle el sıkıştı. Belçika'da futbola başlayan Anıl Koç sözleşmesinde yazan madde gereği 500 bin TL getirip boşta kalma opsiyonunu kullandı. İzmir ekibinde kalan alacaklarını da uzun vadede tahsil edeceğini belirtti. Oyuncu sosyal medya hesabından da duygusal bir yazı yazarak kırmızı-lacivertli kulüpten ayrıldığını duyurdu.



TEŞEKKÜR ETTİ

"Değerli Altınordu taraftarı, artık yuvamdan ayrılma vakti geldi. Başta başkanım Seyit Mehmet Özkan olmak üzere, hocam Hüseyin Eroğlu ve ekibine sonsuz teşekkürler ediyorum. Bana geldiğim ilk günden beri gösterdikleri güven, saygı ve sevgiyi unutmayacağım. Bu toprakların çocuklarına güvenen, Türkiye'nin Altınordu'sunun bir parçası olduğumdan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Artık Altınordulu Anıl olarak buradan ayrılıyorum. İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu sloganını ve Altınordu kulübünü gittiğim yerde en iyi şekilde temsil edeceğim."