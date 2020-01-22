Belhanda’ya ‘git’ mesajı!

Kadroda düşünülmeyen isimleri satarak, yeni transferler için kaynak yaratmaya çalışan G.Saray'da gözler Younes Belhanda'ya çevrildi. Bazı Arap kulüplerinin talip olduğu, ayrıca Nice ve Monaco'nun da kiralamak istediği ancak gelen teklifleri maaşı düşük ya da beklentisine yanıt vermediği gerekçesiyle gündemine almayan Faslı oyuncu, son kadro tercihleriyle, üstü kapalı olarak uyarıldı. Sarı kırmızılıların son üç resmi maçında 1 dakika bile süre alamayan Belhanda'nın bunu "Artık oynaman zor, teklifleri değerlendir" mesajı olarak algılaması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim, Emre Akbaba'nın sakatlıktan dönmesiyle forvet arkasında 1 numaralı tercihine bu ismi alırken, alternatif olarak Taylan'ı tercih ediyor.



TERİM DE ONAY VERİYOR

Tecrübeli teknik adam Belhanda'yı ise son üç resmi maçta kulübede tutsa da oynatmadı. Terim'in bu bölgede iki ismi istihdam etmeyi düşündüğü Belhanda'ya iletilirken, başarılı çalıştırıcının, teklif gelmesi halinde Faslı oyuncunun gidişine onay verdiği belirtildi. Belhanda, bu sezon forma giydiği 18 maçta toplam 4 gol 1 asiste imza attı. Öte yandan G.Saray'ın önce stoper, ardından ön libero mevkilerine takviye yapması bekleniyor.



YA ASLAN YA K.PAŞA

Arda Turan'ın yeniden Galatasaray forması giyip giymeyeceği belirsizliğini sürdürüyor. 32 yaşındaki oyuncu, altyapısından yetiştiği ve kaptanlık pazubantını taktığı Galatasaray'da oynamak için Başakşehir ile olan sözleşmesini feshetmişti. İddialara göre; Galatasaray'dan haber bekleyen Arda Turan alternatif takımlarla da görüşme kararı aldı. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen tecrübeli oyuncu bir diğer İstanbul takımı Kasımpaşa ile de flört halinde. Kasımpaşa, Arda ile ciddi şekilde ilgileniyor, oyuncu da Galatasaray olmazsa Kasımpaşa'da oynamaya sıcak bakıyor. Fatih Terim Arda'nın dönüşüne sıcak bakarken, yönetim karşı çıkıyor.