Beşiktaş-Erzurumspor | CANLI

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. İlk müsabakayı 3-2 kaybeden Beşiktaş çeyrek finale yükselebilecek mi? Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kritik Beşiktaş - Erzurumspor maçını sitemizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Ligde son olarak lider Sivas'a yenilerek zirve ile puan farkı 10'a yükselen ve şampiyonluk umutları gittikçe azalan Beşiktaş, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda teselli arayacak. Siyah-beyazlı takım, son 16 turu ikinci maçında TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta 20.30'da başlayacak mücadeleyi Serkan Tokat yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan ekranlara gelecek. Erzurum'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden Kartal, iç sahada alacağı her türlü galibiyetle tur atlayacak. Yenilgi veya beraberlikte kupaya veda edecek.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Oğuzhan, N'Koudou, Diaby, Ljajic, Umut Nayir."

ERZURUMSPOR (Muhtemel): Sehic, Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Emrah Başsan, Obertan, Sissoko, Pote

CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM

KALESİNİ KAPATAMIYOR

Oynadığı son 7 resmi karşılaşmada 1 galibiyet, 6 yenilgi alan Beşiktaş, Erzurumspor karşısında yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Siyah-beyazlı takımın bir başka isteği ise tur atlayıp taraftarının bir nebze de olsa gönlünü almak. Oynadığı son 8 maçta da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, Kasımpaşa, Wolverhampton Wanderers, Yeni Malatyaspor, Erzincanspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Erzurumspor ve Sivasspor karşılaşmalarında toplam 19 gol yedi.



AVCI: LİG İÇİN ÖNEMLİ

Teknik direktör Abdullah Avcı, Sivas sınavı sonrası kendilerini toparlaması için takıma 1 gün izin vermişti. Takımın moral kazanması ve alınacak sonucun lige de yansımasını isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın başından itibaren rakibe baskı uygulamak istiyor. Hafta sonunda zorlu Göztepe ve ardından da Rizespor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, 2 deplasmanı kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Avcı, özellikle kupada bir üst tura yükselmenin moral anlamında takımı pozitif yönde etkileyeceğini düşünüyor.