İzmir’in gurur tablosu

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi Ege’de Yılın Spor Ödülleri’ni belirlendi Denizli ve Menemen yılın takımı olurken, Avrupa ve dünyada başarılı yakalayan sporcularda unutulmadı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi, Simya Metal 8'inci TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri'ni kazanan isimleri belirledi. TSYD İzmir Şubesi tarafından 2019 yılındaki spor organizasyonlarına ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda, Süper Lig'e yükselen Denizlispor ile TFF 1. Lig'e çıkan Ekol Göz Menemenspor, yılın takımları unvanını elde etti. Uluslararası alanda 2019 yılı içinde elde ettikleri büyük başarılarla ülkemize gurur yaşatan Egeli sporcular TSYD'nin bu geleneksel organizasyonunda en başarılı sporcular seçildi. Yılın teknik direktörü Denizlispor'u şampiyon yapan Yücel İldiz olurken, yılın antrenörü ödülüne cimnastikte 2020 Tokyo Olimpiyatı için kota almayı başaran Nazlı Savranbaşı'nın antrenörleri Özgür-Aysel Gümüşlü ikilisi ile yüzmede erkekler 50 metre kurbağalamada Avrupa ikincisi olan Emre Sakçı'nın antrenörü Türker Oktay layık görüldü. Yüzmede Avrupa ikinci olan Emre Sakçı, rüzgar sörgünde olimpiyat vizesi alan Dilara Uralp, güreşte dünya şampiyonu olan Kerem Kamal, yelkende Lazer 4.7'de 16 yaş kategorisinde dünya birincisi olan Derin Baytur, optimistte dünya üçüncüsü olan Okyanus Arıkan ve dünya 4.'sü olan Can Ertürk aerobik cimnastikte Avrupa ikincisi olan Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş ödüle layık görüldü.



CİMNASTİKTE TARİH YAZDILAR

Olimpiyat Onuru Ödülleri'ni ise artistik cimnastikte Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde dünya şampiyonu olan İbrahim çolak, paralelde dünya ikincisi olan Ahmet Önder ile iki sporcu gibi olimpiyat kotası alan Nazlı Savranbaşı ve Ferhat Arıcan aldı. Bu yıl ilk kez Simya Metal'in isim sponsorluğunda düzenlenen 8'inci TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri organizasyonunun ödül töreni şubat ayı içinde yapılacak.