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Kasımpaşa - Alanyaspor (CANLI İZLE)

22.01.2020, 14:22

’nda son 16 turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Nefes kesen maçlar sonucunda çeyrek finale yükselen ekipler belli olacak. Son 16 turu rövanşları oynanırken günün ilk karşılaşmasında sahasında ’u konuk ediyor. Mücadelenin canlı yayını haberimizde...

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş karşılaşmalarının heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Günün ilk mücadelesinde iki Süper Lig ekibi karşı karşıya geliyor. Ligde zor günler geçiren ve son olarak Trabzonspor deplasmanından 6-0'lık mağlubiyetle dönen İstanbul temsilcisi Kasımpaşa, 3-1'lik yenilginin rövanşında istikrarlı futboluyla dikkat çeken Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçın canlı yayını haberimizde...

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