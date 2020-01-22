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KSK’ye ara iyi gelecek

KSK’ye ara iyi gelecek
Giriş Tarihi: 22.1.2020

Hasta oyuncuları çok olan haftayı maç yapmadan geçicek

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ikinci yarının ilk iki maçında hanesine 1 puan yazdırınca Play-Off hattından çıkan Karşıyaka, bay takım olarak geçireceği haftada yara saracak. Grip salgınıyla boğuşan yeşil-kırmızılılarda ağır hastalıkları nedeniyle son Kozan deplasmanında forma giyemeyen Fatih, Görkem ve Harun, serumla oynayan Hakan Kuş, Mustafa Aşan, Anıl Çıracı ile Cenk Özbey iyileşecek.

YENİLER ISINIYOR
Takıma devre arasında dönen Onur Kıntaş ve Battal Demirbelik, bu sürede biraz daha form tutacak. Kozanspor maçı sonrası izin yapan Karşıyakalı futbolcular, antrenmanlara bugün yeniden başlayacak. Teknik direktör Soner Tolungüç, bay olacakları haftanın ardından lige yepyeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi. Yeşil-kırmızılıların yarın U19 takımıyla kendi tesislerinde hazırlık maçı yapması bekleniyor.

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