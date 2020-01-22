Londra derbisinde Chelsea ile Arsenal berabere kaldı

Golleri, kırmızı kartı ve heyecanıyla Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea ile Arsenal arasındaki Londra derbisi 2-2 sona erdi. Bu sonucun ardından Chelsea 40 puana, Arsenal ise 30 puana yükseldi.

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea ile Arsenal Londra derbisinde karşı karşıya geldi. Samford Bridge'de oynanan karşılaşma baştan sona nefesleri kesti ve 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. 26. dakikada David Luiz'in yaptırdığı penaltıyla kırmızı kart görmesi maçın hayecan fırtınasını adeta ateşledi. 28'de Jorginho penaltıyı ağlarla buluşturarak Chelsea'yi öne geçirdi ve ilk yarı Maviler'in üstünlüğü ile bitti. İkinci yarıda Arsenal 63'te Martinelli, 84'te Azpilicueta'nın golleriyle öne geçse de 87'de Bellerin maça yeniden dengeyi getirdi ve skoru belirledi. Bu sonucun ardından Chelsea 40 puana, Arsenal ise 30 puana yükseldi.