Operasyon başladı

Futbolcu gönderip ekonomik anlamda rahatlamak isteyen yönetim Ricardo Rodrigues ile anlaşmak istiyor. Moses dün Inter ile her konuda anlaştı. Zajc için de pazarlık sürüyor. Bu gelişmeler eğer olumlu sonuçlanırsa Rodrigues imza atacak

Fenerbahçe'de transferde oldukça hareketli günler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Moses, İtalya yolcusu. Dün sağlık kontrolünden geçen Nijeryalı futbolcu sorun çıkmaması durumunda Inter ile anlaşmaya imza atacak. Sarı-lacivertli forma ile 21 maçta görev alan ve 5 gol kaydeden 29 yaşındaki futbolcunun ardından da operasyon sürecek. Zajc ile Brescia arasındaki pazarlıklar kıran kırana ilerliyor. Rami'nin ise özellikle kendisini getiren Comolli'nin ayrılması sonrası sözleşmesinin fesih edilmesi bekleniyor. Bu ikilinin de ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-lacivertli ekip Moses'ın dışında Miha Zajc'ı da satıp bütçeyi geriye çekmenin hesaplarını yaparken Ricardo Rodriguez bilmecesinde de netlik sağlamak istiyor. Fenerbahçe ile adı bir süredir anılan Rodriguez ise takımdan gönderilmesi planlanan oyuncuların durumları göz önünde bulundurularak bekletiliyor.



HEYECANLI BEKLEYİŞ

Moses ve ardından Zajc'ın gönderilmesi ile rahatlayacak olan F.Bahçe yönetimi, Rodriguez'i takıma dahil ettiğini açıklayacak. Taraftarlar sabırsızlıkla gelişmeleri takip ediyor.



FENER'İN KADER HAFTASI

Moses, Zajc ve Rami'nin ardından teknik heyetin raporu doğrultusunda Harun, Mehmet Ekici ve Murat Sağlam da gönderilecek. Bu hafta içinde gidecek oyuncuları belirleyecek olan yönetim bütçeyi olumlu hale getirip öncelikle Rodriguez'in transferini bitirecek. Milan'dan Rodriguez'de sorun çıkması ihtimaline karşı B planını da belirleyen yönetim Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala'yı listesine aldı. Öte yandan yönetimin takımda tutmak istediği Alman oyuncu Max Kruse için Arap Yarımadası'nda gelen son teklifler 5 milyon Euro civarında.



VEDAT MURİÇ İÇİN GELİYORLAR!

Fenerbahçe'den daha önce Vedat Muric'i isteyen Tottenham, bir kez daha Sarı- Lacivertliler'in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Daha önce Premier Lig'de Tottenham ve Burnley'den teklif alan F.Bahçe yönetimi, bu teklifl görüşmeden reddetmiş ve "Vedat bizim hedeflerimiz için kalacak" cevabını vermişti. Bunun üzerine PSG'den Cavani'yi transfer etmeye çalışan Tottenham, golcü oyuncunun tercihini Atletico Madrid'ten yana kullanacağını söylemesi üzerine yeniden Vedat'ı gündemine aldı. İngiliz ekibinin Vedat Muric için 20 milyon poundluk teklifi daha da yükselteceği belirtiliyor. Tottenham'ın bir diğer golcü adayı da eski bir Fenerbahçeli Islam Slimani.