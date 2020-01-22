Pınar Karşıyaka’nın Avrupa’da tur günü

FIBA Europe Cup 2. Tur L Grubu'nda oynadığı 3 maçını da kazanarak namağlup liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, bugün Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'i çeyrek finali erken garantilemek için ağırlayacak.

FIBA Europe Cup 2. Tur L Grubu'nda oynadığı 3 maçını da kazanarak namağlup liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, bugün Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'i çeyrek finali erken garantilemek için ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele 20.00'de başlayacak. Avrupa'da bu sezon fırtına gibi esip FIBA tarafından güç sıralamasında kupanın favorisi olarak gösterilen Karşıyaka, rakibini de yendiği takdirde kalan maçların sonucuna bakmaksızın çeyrek final biletini alacak. Turu taraftarının önünde garantilemek isteyen Kaf-Kaf, Avrupa'da bu sezon üst üste 8 galibiyet aldı. KSK , Europe Cup'ta eleme turu dahil çıktığı 11 maçın 10'unu kazanmıştı.