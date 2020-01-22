Razak sesleri

Ekol Göz Menemenspor’un transfer listesinde İsveç’ten 27 yaşındaki orta saha Abdul Razak’ın olduğu öğrenild

TFF 1. Lig'de sezonun ikinci yarısına Giresunspor yenilgisiyle başlayan Ekol Göz Menemenspor, orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Cenk Laleci'nin raporu doğrultusunda harekete geçen kurmaylar İsveç ligi ekiplerinden Sirius'ta forma giyen Abdul Razak'ı takibe aldı. Orta sahada görev yapan 27 yaşındaki futbolcuya teklifin iletildiği ve kulübün Rezak'tan cevap beklediği öğrenildi. Fildişili oyuncu futbola İngiltere'de başladı.

M.CITY'DE YETİŞTİ

Orta sahada görev yapan başarılı oyuncu Abdul Razak 2011-2012 ve 2012- 2013 sezonlarında Manchester City'de A Takım formasını giydi. Kariyerinde IK Sirius, AFC Eskilstuna, Göteborg, AFC Eskilstuna, Doncaster Rovers, OFI, West Ham United ve Anzhi Makhachkala kulüplerinde forma giydi. Orta sahada defansif olarak da görev yapan Abdul Razak oynadığı 96 karşılaşmada 1 gol atma başarısını gösterdi.