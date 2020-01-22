Şok! Başakşehir elendi

Süper Lig’in şampiyon adayı Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 2. Lig temsilcisi Kırklarelispor ile berabere kalınca elendi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında GMG Kırklarelispor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. 1-1'in rövanşında alınan bu sonuçla Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Maça Başakşehir hızlı başlarken ev sahibi kontrollü oynadı. 3. dakikada Visca'nın ceza sahasından çektiği şutu kaleci İbrahim kornere gönderdi. 23'te gelişen Başakşehir atağında savunmanın kafa ile uzaklaştırmak istediği topun sahibi olan Aleksic'in şık röveşata girişimini kaleci İbrahim güçlükle kornere yolladı.



VAR İPTAL ETTİ

50. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Robinho'nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci İbrahim'de kaldı. 63'te ceza sahası dışında topla buluşan Mert Sinan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı. Maçın son dakikalarında heyecan doruktaydı. 65'te sol çaprazda Robinho'nun plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci İbrahim oyun alanına çeldi. Demba Ba'nın dönen topa dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Koray Gençerler, VAR'a danışarak pozisyonunda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. 87'de Kırklarelispor savunmasından seken topa ceza sahası içi penaltı noktası yakınlarında Kerim Frei'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. Maç 0-0 bitince Kırklareli tur atlayan tek takım oldu.