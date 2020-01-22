Süper Lig 4’ten büyüktür

İzmirli teknik direktör Reha Kapsal haftanın gündemini Yeni Asır’a değerlendirdi. Kapsal "Sivasspor cesur futboluyla zirvede olmayı hak ediyor. Tabii ki dört büyük gerçeğini es geçemeyiz. Ama artık lig 4’ten daha büyük." dedi

HAFTAYA BAKIŞ- ŞENOL KANTÜRK

Hocam Sivasspor inatla zirveyi bırakmıyor. Şampiyon adayı çok. Sizce bu sezon kim şampiyon olur?

"Rıza Çalımbay takıma oyun hafızasını oturttu. Oynadığı oyun öne giden, cesurca hep hücumu düşünen bir takım. Sivas en çok yerli, en az yabancı futbolcu ile bu işleri başarıyor. Ligimiz Avrupa'da en çok maaş ödenen ve yaşlı bir lig. Sivasspor Rıza hocayla bu gerçeği de kullanarak doğru işler yapıyor. Tabi şunu da söyleyelim. 4 büyük takım gerçeği. Her zaman 4 büyük kulübe saygı duyuyoruz, yaptıkları önemli işler var. Türk futbolunda lokomotif onlar yalnız onların anlayamadığı bir şeyler var. Özellikle bu sezon net ortaya çıktı. Yapılan doğru transferlerle, doğru teknik adam tercihleri ile lig artık 4'ten büyük."



SONUNA KADAR GÖTÜRÜR

"Dört büyüklerin içinde bulundukları ekonomik durum da ortada. Sağlıklı işler yapan yani bütçesiyle, oyuncu profiliyle ligin gerçeklerini hesaplayan bazı Anadolu takımları bunu fark etti. Artık farklı bir lige doğru gidiyoruz. Bu yarışın içinde son haftaya kadar Sivasspor'un olacağını düşünüyorum ama tabii ki hiçbir şey bitmedi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi Başakşehir ve Trabzon'da bu yarışı kovalar."



Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile ilgili tartışmalar bitmiyor. Sizce Beşiktaş'ta en büyük sorun ne?

"Abdullah Avcı'nın geldiği Başakşehir bir proje takımıydı. İki kez 5'er yıllık bir süreçte çalıştı orada. Burada direk performans beklenen büyük bir camiaya geldi. Transferlere veto yapmadı ama bir oyun da bulamadı. Hep günü kurtaran oyunlar oynadı. Sezonu kurtaran oyun lazım büyük takımlara fark yaratması için. En büyük sıkıntısı bu. 6'da 6 yaptığı dönemde aynı şekilde yani hep oyuncu üzerinden anlık performansları öne çıktı. Ama devamı gelmedi, gelemedi. Nitekim Sivasspor maçında da yeniden tepkiler oluştu. Abdullah Avcı Orhan Ak krizini bile iyi yönetemedi. Doku bir türlü tutmadı." "Beşiktaş gibi takımlar başarıya endeksli takımlardır. Taraftarlar iyi oyun ve iyi sonuca odaklanmıştır. Ama Abdullah Avcı analizlere, verilere göre bakar işe. Taraftar ise skora bakar. O nedenle Abdullah Avcı sıkıntılar yaşıyor ve bir türlü de bunun önüne geçemiyor. Taraftar da doku oluşmadı. Bu kriz sonuçlar kötü gittikçe büyür."



Sayın Reha Kapsal. G. Saray sizce Falcao'dan faydalanabiliyor mu? Arda sizce takıma dönmeli mi?

Falcao gibi bir oyuncu alıyorsanız takım Falcao'ya uyacak. Hücum çeşitliliğini ona göre ayarlayacak. Eğer Falcao gibi bir oyuncunuz oynuyorsa mutlaka hücum çeşitliliğiniz, oyun ezberiniz bozulacak. Onu ceza sahası içerisinde topla buluşturacak bir oyun sistemi oluşturmalısınız. Bu kısmen Denizli maçında oldu. Falcao gibi oyuncuyu geri koşturmadan, rakibi geriye itip, baskı yapan sistem her geçen gün geliştirilmeli. Falcao çok önemli bir karakter. Galatasaray Falcao faktöründen mutlaka yararlanabilmeli."



ARDA GERI DÖNMELI

"Arda benim Ümit Milli Takım'dan da öğrencim. İki seneye yakın onunla çalıştım. Müthiş bir yetenek. A.Madrid'e giderken de kulübüne 12 milyon Euro kazandırdı. Milli Takım'da ve sosyal yaşantısında bir takım sorunlar yaşadı. Hala özür dilemediği Bilal Meşe var. Beğenirsiniz; beğenmezsiniz. Sosyal yaşantısında hatalar da yapmış olabilir. Ama insana mutlaka ikinci bir şans verilmeli. Arda başka yerde futbolu bırakmamalı. Futbola başladığı G.Saray'a geri dönmeli. Kişiler fani, kulüpler bakidir. Kulüpleri kulüp yapan değerleridir. En doğru olanı o çatı altında futbolu bırakmasıdır. O da ders alıp bundan sonra kendisini kulübe adamalıdır."



Siz İzmirli bir teknik direktör olarak Göztepe'yi bu sezon nasıl görüyorsunuz?

"Göztepe mazisini tarihi başarılarla dolu müthiş bir camia. Yeni stadıyla, müthiş taraftarıyla, güçlü yönetimiyle ve İlhan Palut gibi idealist bir teknik adamla geleceğin takımı diyorum Göztepe için. İlhan hoca da Göztepe gibi başarıya aç bir teknik adam. Geldiği günden beri takip ediyorum. Kolay değil. İlk kez Süper Lig'de görev alıyor ve beklentiler de fazla. Ama çok doğru işler yapıyor. Göztepe kötü bir takım değildi. Geldi o tozu kaldırıp takımı parlattı. Artık savunmada ve hücumda daha iyi pratiğe döken bir Göztepe var."



YOK BÖYLE BİR TARAFTAR

"Göztepe bundan sonra maçlarını yeni stadında oynayacak. Göztepe taraftarı çok özel bir taraftardır. Tutkuludur, coşkuludur tek başına maç kazandırır. Göztepe yeni stadında bu taraftarıyla çok farklı noktalara gelebilir. Bu sezon zirve yarışının içinde olur mu olamaz mı bilmem ama gelecek sezon doğru bir transfer politikasıyla büyük işler yapabilir. Göztepe geçmişinde bunları başarmış bir kulüp. İlhan hoca da hayaller kurduran bir teknik adam. Göztepe'yi güzel günler bekliyor."