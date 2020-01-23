Altay arayışta

İzmir temsilcisi Kayserispor’da görev yapan Ziya Alkurt’u listesine ekledi

Ara dönemde Süper Lig ekibi Gazişehir FK'dan Kerim Avcı ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan Doğa İşeri'yi renklerine katan siyah-beyazlılar rotasını Kayserispor'a çevirdi. İzmir temsilcisi, Süper Lig ekibi Kayserispor'dan 29 yaşındaki Ziya Alkurt'u takibe aldı. Kayserispor'dan ayrılması durumda 29 yaşındaki kanat oyuncusuyla temasa geçmeyi planlıyor.



GÖZLER BAŞKENT'TE

BU sezon Kayserispor'da forma giydiği 13 maçta 1 gol atıp 2 asist yapan Ziya Alkurt, geçtiğimiz sezonda Denizlispor'da TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. Savunma hattına da takviye yapmak isteyen Altay'ın prensip anlaşması yaptığı Alihan Kubalas'tan haber bekliyor. Ankaragücü'nün transferi açmadığı için boşa çıkamayan Alihan'a Altay'ın dışında Bursaspor ve Erzurumspor'un da talip olduğu öğrenildi.

İKİ KEZ ŞAMPİYON OLDU

Altay'ın transfer listesinde olan kanat oyuncusu Ziya Alkurt futbola Sürmenespor'da başladı. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon 1. Lig'de Denizlispor, 3. Lig'de ise Bayrampaşa ile şampiyonluk yaşadı. Başarılı oyuncu kariyerinde forma giydiği 306 karşılaşmada 68 kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi. Tecrübeli futbolcu, Kayserispor, Denizlispor, 1461 Trabzon, Giresunspor, Orduspor, Bayrampaşa, Beşikdüzüspor ve Sürmenespor formalarını terletti.



AVCI'DAN MESAJ VAR

Altay'ın ara transferde renklerine bağladığı Kerim Avcı, siyah-beyazlı camiaya gelmekten büyük gurur duyduğunu söyleyerek hedefin Süper Lig olduğunu belirtti. Avcı, "Maç eksiğim var ancak antrenmansız değilim. Almanya'da özel çalışmalarımı hiç aksatmadım. Kendimi iyi hissediyorum ve oynayacak durumdayım. İlk maçıma çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Taraftarımızın desteğiyle kısa sürede iyi sonuçlar gelecek. Hedefimiz öncelikle Play- Off hattı ancak şahsen Süper Lig'e doğrudan çıkacağımıza inanıyorum" dedi.



BİLETLER SATIŞTA

TFF 1. Lig'de ikinci yarı maçlarını Bornova Doğanlar Stadı'nda oynayacak olan Altay'da ikinci yarıya özel kombine bilet satışları devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim ikinci yarı kombine bilet fiyatlarını şöyle belirledi: VIP 1000 TL, kapalı 200 TL, maraton 125 TL ve öğrenci kombinesini 50 TL olarak belirledi. Normal sezon içinde ise bilet fiyatları: kapalı 25 TL, maraton 15 TL ve öğrenci biletleri 7.5 TL'den satılacak.