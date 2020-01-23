Aslan sona doğru

G.Saray, stoper arayışlarında listesindeki üç isimden birine imza attıracak

Şu ana dek Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru ve Jesse Sedikika transferleriyle ses getiren G.Saray, stoper transferini de birkaç gün içerisinde tamamlamayı planlıyor. Bir süredir listesindeki isimlerle temas halinde sarı-kırmızılıların teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği üç oyuncudan birini bitirmeye yakın olduğu öne sürüldü. Aslan'ın Villarreal'de forma giyen Ramiro Funes Mori'yi listenin ilk sırasına çektiği kaydedilirken bu transferin kiralık formülü ile sonuçlanması bekleniyor.



DRAGOVİC ISRARI

G.Saray'ın ayrıca B.Leverkusen'in 28 yaşındaki stoperi Aleksandar Dragovic ve Roma'dan Mert Çetin ile ilgili temaslarının da tam gaz sürdüğü gelen haberler arasında. Mori transferinin yatması halinde iki oyuncudan birinin ikinci yarıda G.Saray forması giyeceği kaydedildi.



ARJANTİN'LE 26 SINAV

28 yaşındaki Funes Mori, tam 26 kez Arjantin Milli Takımı'nda görev alırken bu süreçte 2 kez de rakip fileleri sarsmayı başardı. Daha önce üç sezon da İngiltere'de Everton'da forma giyen oyuncunun kariyerinde toplam 171 karşılaşmada 14 golü bulunuyor



YAPRAK DÖKÜMÜ

Galatasaray'da Saracchi transferi sonrası kadroda düşünülmeyen Emre Taşdemir'in, ligin ikinci yarısında Kayserispor forması giyeceği öğrenilirken takımdaki iki yabancı da yol ayrımında. Sarı-kırmızılıların yollarını ayırmaya karar verdiği Mariano için Flamengo'dan olumlu yanıt gelirken tecrübeli futbolcu için yönetim kararı teknik direktör Jorge Jesus'a bıraktı. Bu arada Galatasaray'da istenmeyen adam olarak gösterilen Belhanda ile yollar ayrılacak.



G.SARAY TUR ARIYOR

GALATASARAY, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanş maçında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. İki takım arasında Rize'de oynanan turun ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı. İstanbul'daki müsabakada galip gelecek takım adını çeyrek finale yazdıracak. Galibiyetin yanı sıra Galatasaray 0-0 beraberlikte, Çaykur Rizespor ise 2-2 ve daha fazla gollü beraberlikte turu geçen taraf olacak. 90 dakikanın 1-1 sonuçlanması durumunda maç, uzatmalara gidecek. Aslan'da sakatlıkları bulunan Christian Luyindama ve Florin Andone, sıtma nedeniyle tedavi gören Henry Onyekuru ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.