Bergama tutulmuyor

Kırmızı-lacivertliler, Sökespor önünde üç puanı üç golle alarak rakiplerine gövde gösterisi yaptı

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta uzak ara lider olarak adım adım profesyonele yaklaşan Bergama Belediyespor ikinci yarıya da iyi başladı. Kırmızı-lacivertliler, taraftarı önünde konuk ettiği Sökespor'u Osman Atalay Demirtaş, Enes Bakal ve Muhammed Şamil Güney'in golleriyle 3-0 geçti. Puanını 38'e çıkartan Bergama Belediye, en yakın rakibi Yunus Emre Belediye'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürdü.

TEKİN, "LİG HENÜZ BİTMEDİ"

Pazar günü deplasmanda Bornova Yeşilovaspor'a konuk olacak Bergama Belediyespor'un tecrübeli golcüsü Çağrı Tekin, "Takım olarak çok iyi bir hava yakaladık. Adım adım hedefimize ilerliyoruz. Futbolda disiplini elden bırakmamak gerekir. Biz puan durumuna hiç bakmadan her maçımızı final görüp kazanmak için ter döküyoruz. Umarım 1 sezonun ardından Bergama Bld'yi tekrar profesyonel lige taşırız" diye konuştu.