  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Beşiktaş’ta Talisca heyecanı

’ta heyecanı

Beşiktaş’ta Talisca heyecanı
Giriş Tarihi: 23.1.2020

Brezilyalı oyuncu “Come to ” çağrısında bulunan taraftarlara “İnşallah” dedi

Beşiktaş'ta 2016-2018 arası forma giyen Anderson Talisca, siyahbeyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Kariyerini Çin'de Guangzhou Evergrande takımında sürdüren Anderson Talisca'yı unutamayan Beşiktaşlı taraftarlar, Brezilyalı yıldızı yine sosyal medyadan yorum yağmuruna tutarken "Come to Beşiktaş" çağrısı alan Talisca, bu kez siyah-beyazlı taraftarlara cevap vermeyi seçti. Talisca, Beşiktaşlı taraftarların çağrısına "İnşallah" yanıtını vererek, siyah-beyazlı camiada heyecana neden oldu. Geride kalan sezonda 45 maçta 32 gol atıp, 11 asist yaparak takımına büyük katkı sağlayan oyuncunun Kara Kartal'a dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu iki sezonda Beşiktaş forması ile 37 gol atıp 14 asist yapmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş’ta Talisca heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN