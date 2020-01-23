Beşiktaş’ta Talisca heyecanı

Brezilyalı oyuncu “Come to Beşiktaş” çağrısında bulunan taraftarlara “İnşallah” dedi

Beşiktaş'ta 2016-2018 arası forma giyen Anderson Talisca, siyahbeyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Kariyerini Çin'de Guangzhou Evergrande takımında sürdüren Anderson Talisca'yı unutamayan Beşiktaşlı taraftarlar, Brezilyalı yıldızı yine sosyal medyadan yorum yağmuruna tutarken "Come to Beşiktaş" çağrısı alan Talisca, bu kez siyah-beyazlı taraftarlara cevap vermeyi seçti. Talisca, Beşiktaşlı taraftarların çağrısına "İnşallah" yanıtını vererek, siyah-beyazlı camiada heyecana neden oldu. Geride kalan sezonda 45 maçta 32 gol atıp, 11 asist yaparak takımına büyük katkı sağlayan oyuncunun Kara Kartal'a dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu iki sezonda Beşiktaş forması ile 37 gol atıp 14 asist yapmıştı.