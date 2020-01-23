Çiğli hızlı başladı

BAL 10. Grup’ta lider olan kırmızı-siyahlılar evinde Bucaspor’u üç golle geçerek gövde gösterisi yaptı

BÖLGESEL Amatör Lig 10. Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Çiğli Belediyespor ikinci yarıya da hızlı başladı. Kırmızı- siyahlılar, taraftarı önünde konuk ettiği Bucuspor'u 3 golle geçti. Kırmızı-lacivertli ekibin gollerini Kaan Yavuzcan, İlker Ataseven ve Egecan Çevir kaydetti. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve bu yolda emin adımlarla ilerleyen İzmir ekibinin genç teknik patronu Hakan Karatepe, "Takımı TFF Üçüncü Lig'e taşımak için gece ve gündüz çalışıyoruz" dedi.

KARTEPE, "KENETLENDİK"

FUTBOLCU olarak formasını giydiği camiada teknik adam olarak görev yapmanın gururunu yaşadığını belirten Çiğli Belediyespor Teknik Direktörü Hakan Karatepe, "Bana bu görevi layık görenlerin yüzünü kara çıkartmamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve olmazsa olmaz taraftarımız şampiyonluk için kenetlendik. Bu birlikteliğin önünde kimse duramaz" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ