Denizlispor kupada zor virajda

TÜRKIYE Kupası son 16 Turu'nda Denizli, ilk maçta 2-0 yenildiği Trabzon ile bugün rövanşta sahasında karşı karşıya geliyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Yeşil-siyahlı ekipte Mustafa Yumlu ile Isaac Sackey bugünkü maçta forma giyemeyecek. Denizlispor'a turu geçmesi için gol yemeden en az 3 farklı galibiyet gerek.