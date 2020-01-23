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kupada zor virajda

Denizlispor kupada zor virajda
Giriş Tarihi: 23.1.2020

TÜRKIYE Kupası son 16 Turu'nda Denizli, ilk maçta 2-0 yenildiği Trabzon ile bugün rövanşta sahasında karşı karşıya geliyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Yeşil-siyahlı ekipte Mustafa Yumlu ile Isaac Sackey bugünkü maçta forma giyemeyecek. Denizlispor'a turu geçmesi için gol yemeden en az 3 farklı galibiyet gerek.

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