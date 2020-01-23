Denizlispor Trabzonspor maçı canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor deplasmanında karşı karşıya. Bordo-mavililer rakibiyle karşılaştığı ilk maçtan 2-0 galip ayrılmıştı. Çeyrek finale kim yükselecek? Denizlispor - Trabzonspor maçının canlı yayınını sitemizden izleyebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor deplasmanında karşı karşıya. Bordo-mavililer rakibiyle karşılaştığı ilk maçtan 2-0 galip ayrılmıştı. Çeyrek finale kim yükselecek? Denizlispor Trabzonspor maçının canlı yayınını sitemizden izleyebilirsiniz.



CANLI YAYIN



CANLI ANLATIM

İLK 11'LER:

DENİZLİSPOR: Tolgahan, Olcay Şahan, Muhammed, Isaac Sackey, Zeki, Mbamba, Onazi, Sedat, Recep Niyaz, Hadi Sacko, Estupinan

TRABZONSPOR: Erce, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

10 YILLIK HASRETE SON VERMEK İSTİYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nı 8 kez müzesine götüren ve en son 2009-10 sezonunda bu sevinci yaşayan bordo-mavililer, 10 sezondur süren hasreti sonlandırmak istiyor. Son olarak Şanlıurfa'da oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan Karadeniz devi o günden bu yana kupayı alamadı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR'İN BAŞARI GRAFİĞİ YÜKSELİYOR

Bordo-mavililerde teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir, ilk resmi maçına Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor karşısında çıkmıştı. Ligde ise Kasımpaşa engelini 6-0'la aşarak moral bulan Karadeniz ekibi, bugün yeni teknik direktörü ile 3'te 3 yaparak çıkışını sürdürmek istiyor.

ŞİFO'DAN YÖNETİME SİTEM

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, transfer konusunda yönetime yüklendi. Şifo Mehmet, "Devre arasında fazla oyuncuyu kadromuza katamadık. 2-3 futbolcu almamız gerekiyor. Yönetim uğraşıyor ama sonuç ne olacak bilemiyorum" değerlendirmesinde bulundu. Yeşil-siyahlı takım son olarak Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu.