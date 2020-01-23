Ekol, Mrsic’i takibe aldı

TFF 1. Lig'de son olarak evinde Giresunspor'a 3-0 mağlup olup Play-Off yarışında yara alan Ekol Göz Menemenspor transferde çalışmalarını hızlandırdı. İsveç'in Sirius takımından orta saha Abdul Rezak'ı listesine ekleyen sarı-lacivertliler, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la yollarını ayırmaya hazırlanan Antonio Mrsic'i yakın takibe aldı. Forvet ve 10 numara pozisyonunda oynayan oyuncuyla temasa geçen yönetimin transferde büyük aşama kaydettiği öğrenildi. Futbola Zadar'da başlayan Hırvat futbolcu, RNK Split, Bnei Yehuda, Bnei Sakhnin ve Hapoel Lezion'da da oynadı.



13 MAÇTA 4 GOL ATTI

Sezon başında Balıkesirspor'a imza atan 32 yaşındaki Mrsic, 13 maçta 4 kez fileleri sarstı. Tecrübeli orta saha oyuncusu kariyerinde 265 karşılaşmada forma giydi, 39 kez rakip fileleri sarsma başarısını gösterirken 40 asist yaptı.



ERSOY, "DERSİMİZ LİDER HATAY" DEDİ

DEPLASMANDA lider Hatay'a konuk olacak olan Ekol Göz Menemenspor'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli ekipte kart cezaları sona eren Tayfun ve stoper Ercan takıma döndü. Zorlu deplasmanda takımdaki yerlerini alabilecekler. Ekol Göz Menemenspor Futbol Şube Sorumlusu Recep Doğan, "Giresunspor önünde kaza yaptık. O maç geride kaldı. Şimdi tek düşüncemiz Hatayspor karşılaşması. Moraller üst seviyede. Takımımıza güveniyoruz" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ