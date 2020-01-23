Fener’in B planı Blackett

Sarı-lacivertliler Rodriguez olmazsa Reading forması giyen oyuncuyla anlaşacak

Fenerbahçe'nin sol beke takviye için ısrarı sürerken bu bölgeye bir türlü transfer yapılamaması camiada endişeye neden oluyor. Sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminin başlangıcından bu yana yaptığı çalışmalarda Milan'dan Ricardo Rodriguez ismi ön plana çıkarken bu transferin son anda yatma ihtimaline karşılık bir de B planı yapıldı.



11 MAÇTA OYNADI, 3 ASİST YAPTI

Kanarya'nın İngiltere'de Reading forması giyen Tyler Blackett'i de gündemine aldığı konuşuluyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki oyuncu sol bek dışında stoperde de görev alıyor. Son 4 sezondur Reading forması giyen 25 yaşındaki yıldız bu sezon 11 karşılaşmada forma giydi ve 3 asist yaptı.