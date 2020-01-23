  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Fener’in B planı Blackett

Fener’in B planı Blackett

Fener’in B planı Blackett
Giriş Tarihi: 23.1.2020

Sarı-lacivertliler olmazsa Reading forması giyen oyuncuyla anlaşacak

Fenerbahçe'nin sol beke takviye için ısrarı sürerken bu bölgeye bir türlü transfer yapılamaması camiada endişeye neden oluyor. Sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminin başlangıcından bu yana yaptığı çalışmalarda Milan'dan Ricardo Rodriguez ismi ön plana çıkarken bu transferin son anda yatma ihtimaline karşılık bir de B planı yapıldı.

11 MAÇTA OYNADI, 3 ASİST YAPTI
Kanarya'nın İngiltere'de Reading forması giyen Tyler Blackett'i de gündemine aldığı konuşuluyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki oyuncu sol bek dışında stoperde de görev alıyor. Son 4 sezondur Reading forması giyen 25 yaşındaki yıldız bu sezon 11 karşılaşmada forma giydi ve 3 asist yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fener’in B planı Blackett haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN