  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Galatasaray-Çaykur Rizespor | CANLI

- | CANLI

Galatasaray-Çaykur Rizespor | CANLI

23.01.2020, 20:31 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020,20:31

Ziraat 'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Kupada şampiyonluk adaylarından sahasında 'u konuk ediyor. Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını canlı olarak sitemizden izleyebilirsiniz.

İki takım arasında Rize'de oynanan turun ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı. İstanbul'daki müsabakada galip gelecek takım adını çeyrek finale yazdıracak. Galibiyetin yanı sıra Galatasaray 0-0 beraberlikte, Çaykur Rizespor ise 2-2 ve daha fazla gollü beraberlikte turu geçen taraf olacak. 90 dakikanın 1-1 sonuçlanması durumunda maç, uzatmalara gidecek.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Ömer, Lemina, Taylan, Belhanda, Sekidika, Adem

RİZESPOR: (MUHTEMEL) Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Garmash, Boldrin, Oğulcan, Boriachuk

GALATASARAY-ÇAYKUR RİZESPOR CANLI YAYIN

GALATASARAY-ÇAYKUR RİZESPOR CANLI ANLATIM

İLK MAÇ 1-1 BİTTİ

İki takım arasında Rize'de oynanan turun ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı. İstanbul'daki müsabakada galip gelecek takım adını çeyrek finale yazdıracak. Galibiyetin yanı sıra Galatasaray 0-0 beraberlikte, Çaykur Rizespor ise 2-2 ve daha fazla gollü beraberlikte turu geçen taraf olacak. 90 dakikanın 1-1 sonuçlanması durumunda maç, uzatmalara gidecek.

GALATASARAY - RİZESPOR: NASIL YÜKSELDİLER?

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı takım, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Çaykur Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor'u kupa dışına itti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 2. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'u eleyerek son 16 turuna kaldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray-Çaykur Rizespor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN