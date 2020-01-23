Galatasaray-Çaykur Rizespor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Kupada şampiyonluk adaylarından Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını canlı olarak sitemizden izleyebilirsiniz.

İki takım arasında Rize'de oynanan turun ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı. İstanbul'daki müsabakada galip gelecek takım adını çeyrek finale yazdıracak. Galibiyetin yanı sıra Galatasaray 0-0 beraberlikte, Çaykur Rizespor ise 2-2 ve daha fazla gollü beraberlikte turu geçen taraf olacak. 90 dakikanın 1-1 sonuçlanması durumunda maç, uzatmalara gidecek. İLK 11'LER GALATASARAY: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Ömer, Lemina, Taylan, Belhanda, Sekidika, Adem RİZESPOR: (MUHTEMEL) Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Garmash, Boldrin, Oğulcan, Boriachuk GALATASARAY-ÇAYKUR RİZESPOR CANLI YAYIN GALATASARAY-ÇAYKUR RİZESPOR CANLI ANLATIM İLK MAÇ 1-1 BİTTİ İki takım arasında Rize'de oynanan turun ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı. İstanbul'daki müsabakada galip gelecek takım adını çeyrek finale yazdıracak. Galibiyetin yanı sıra Galatasaray 0-0 beraberlikte, Çaykur Rizespor ise 2-2 ve daha fazla gollü beraberlikte turu geçen taraf olacak. 90 dakikanın 1-1 sonuçlanması durumunda maç, uzatmalara gidecek. GALATASARAY - RİZESPOR: NASIL YÜKSELDİLER? Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı takım, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi. Çaykur Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor'u kupa dışına itti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 2. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'u eleyerek son 16 turuna kaldı.