  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Göztepe-Beşiktaş maçı Göçek’in

- maçı Göçek’in

Göztepe-Beşiktaş maçı Göçek’in
Giriş Tarihi: 23.1.2020

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Göztepe'nin Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı mücadeleyi Hüseyin Göçek'in yöneteceği bildirilirken, zirveyi yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşmasında ise Fırat Aydınus düdük çalacak. Haftanın diğer hakemleri şöyle: Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Mete Kalkavan, Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır, Kasımpaşa- A.Alanya: Özgür Yankaya, Y. Denizlispor- Antalyaspor: Halil Umut Meler, İ.H. Konyaspor-Galatasaray: Koray Gençerler, DG Sivasspor-Ç.Rizespor: Abdulkadir Bitigen, Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe-Beşiktaş maçı Göçek’in haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN