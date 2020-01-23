Göztepe-Beşiktaş maçı Göçek’in

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Göztepe'nin Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı mücadeleyi Hüseyin Göçek'in yöneteceği bildirilirken, zirveyi yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşmasında ise Fırat Aydınus düdük çalacak. Haftanın diğer hakemleri şöyle: Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Mete Kalkavan, Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır, Kasımpaşa- A.Alanya: Özgür Yankaya, Y. Denizlispor- Antalyaspor: Halil Umut Meler, İ.H. Konyaspor-Galatasaray: Koray Gençerler, DG Sivasspor-Ç.Rizespor: Abdulkadir Bitigen, Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy.