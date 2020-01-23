Göztepe’den kupaya veda

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 4-3'lük yenilginin rövanşında dün sahasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak kupaya veda etti. 31. dakikada Mukairu'nun pasında Harun'un vuruşuyla top ağlara gitti: 0-1. 33'te Serdar'ın ortasında Deniz'in kafa vuruşunda top kaleciden döndü. Topu takip eden Tripic,eşitliği sağladı: 1-1. 41'de ceza alanına girerken topla buluşan Mukairu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-2.



DİREKLERE TAKILDI

48'de Gassama'nın ortasında Deniz'in kafa vuruşunda top direkten döndü. 55'te Deniz'in pasından Halil, yaklaşık 30 metreden şık bir vuruşla skora yeniden denge getirdi: 2-2. 65'te Halil'in ortasında Deniz'in kafa vuruşunda top yan direkte patladı.Maç 2-2 beraberlikle sona ererken Göztepe kupaya veda etti.



TRİPİC İLK GOLÜNÜ ATTI

Göztepe'nin yeni transferi Tripic dün ilk resmi golüne imza attı. Bu arada sakatlıktan çıkan Poko da yaklaşık 3 ay sonra ilk kez kadroya girerek yedek soyundu. Göztepe'nin dünkü karşılaşmasını yaklaşık 3 bin sarı-kırmızılı taraftar takip etti



PALUT DEĞİŞTİRDİ

GÖZTEPE'NIN hocası İlhan Palut, ligdeki Beşiktaş maçını da düşünerek rotasyona gitti. Son maçta ilk on birde oynayan Leo, Borges, Soner ve Serdar'la maça başlayan Palut, 7 oyuncuyu değiştirdi. Kalede Göktuğ görev alırken Titi ile Gassama savunmada forma giydi. Tripic ilk kez 11'de görev alırken Jerome'un yerine Deniz oynadı. Palut ortada Mossoro ve Yalçın'a şans verdi.



İŞLEM TAMAM

Göztepe golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın Brondby ekibinde forma giyen Polonyalı golcü oyuncu Kamil Wilczek'i dün sabaha karşı İzmir'e getirdi. 31 yaşındaki oyuncuyla son pürüzleri de gideren Göztepe, transferi kesin olarak bitirerek 1.5+1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı

Brondby ekibi de resmi twitter hesabından Göztepe'nin Wilczek transferini duyurdu. Sarı-kırmızılı ekibin sözleşmesi devam eden oyuncu için kulübüne 950 bin Euro bonservis bedeli ödediği öğrenildi. Brondby'de 2016 yılından bu yana forma giyen deneyimli golcü, 138 maçta 88 gol atarken Polonya Milli Takımı'nda da 3 kez görev yaptı.



BAKAN KASAPOĞLU'NDAN GÜRSEL AKSEL'E ÖVGÜ

GÖZTEPE'NIN yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı ile yapılacak açılışına katılacak olan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tarihi an öncesi konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2002 yılından bu yana tesisleşmede adeta bir devrime imza attıklarını belirten Kasapoğlu, "Dünya ile rekabet edebilecek tam donanımlı bir tesisi daha İzmirlilerin hizmetine sunuyoruz. Alsancak Stadı'nda da çalışmalar hızla sürüyor. Güzel İzmir'imize, İzmir halkımıza, İzmirli sporseverlere hayırlı olsun" şeklinde konuştu.