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Hitabspor iyi yolda

Hitabspor iyi yolda
Giriş Tarihi: 23.1.2020

İzmir 1. Amatör U-19 Ligi C Grubu'nda mücadele eden Bornova Hitabspor geçtiğimiz hafta evinde şampiyonluk adaylarından Pınargücü'nü 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Bornova temsilcisinin gençleri puanını 22'ye çıkardı. Bornova Hitab gelecek hafta deplasmanda grupta son sırada bulanan Kemalpaşa'ya konuk olacak.

GÜLMEK İSTİYORUZ
Grupta 21 puanla ikinci sırada bulunan Ulucak ile yarış içinde bulunan Bornova Hitabspor Genel Sekreteri Erim Yıkgeç, "Amacımız Türk futboluna iyi gençler yetiştirmek. Futbolcu olmaktan önce iyi bir birey olmaları için çaba sarf ediyoruz. Gençler gruplarında birbirinden değerli rakipleriyle şampiyonluk mücadelesi veriyor. Centilmenliği elden bırakmadan bu güzel yarış sonunda gülen taraf olmak için çaba harcıyoruz" şeklinde konuştu.

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