Kartal’a kupa şoku

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda3-2’nin rövanşında, Beşiktaş, sahasında Erzurumspor’a aynı skorla yenilerek kupaya veda etti

ZIRAAT Türkiye Kupası son 16 turunda 3-2'nin rövanşında Erzurumspor, deplasmanda Beşiktaş'ı aynı skorla yenerek çeyrek finale çıktı. 1. dakikada Mücahit'in pasında Oltan Karakullukçu'nun şutu ağlara gitti: 0-1. 33'te N'Koudou'nun pasını çıkardığı Diaby, topu filelere gönderdi: 1-1. 38'de Caner Erkin'in sol köşeden kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Diaby'nin şutu ağlara gitti. Ancak VAR'a giden Serkan Tokat, golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. 64'te Ljajic'in ara pasında ceza alanı içine sarkan Burak Yılmaz, kaleciyi çalımlayarak topu filelere gönderdi: 2-1. 67'de Mücahit'in ortasında Mehmet Murat'ın gelişine sert şutunu Karius çeldi. Topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Sissoko, yaptığı sert vuruşla beraberliği getiren golü kaydetti: 2-2. 72'de gelişen Erzurumspor atağında Emrah Başsan'ın pasını alan Mehmet Murat Avcı, son çizgiye inerek topu Oltan'a çıkardı. Oltan skoru belirledi: 2-3.