KSK’de Okta’yı ikna çabası

Karşıyaka’da 8 maçta görev yapan teknik adam Halim Okta ve ekibi muvaffakiyet vermeye yanaşmıyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden ve 4 sezondur transfer tahtası kapalı olan Karşıyaka'da yönetim, devre arasında takıma takviye yapmak için kolları sıvadı. FIFA'da dosyası kalmayan yeşil-kırmızılıların yasağı kaldırması için 19 milyon TL borç ödemesi gerekiyor. Maddi olarak zor günler yaşayan İzmir temsilcisi borçlu olduğu kişilerden muvaffakiyet alarak ara transfer döneminde kadrosunu biraz daha güçlendirmek istiyor.



SEKİZ MAÇTA GÖREV YAPTI

Alacaklılarla tek tek görüşen yeşilkırmızılar, Kaf-Kaf'ta 2017-2018 sezonunda 8 resmi maça çıkan teknik direktör Halim Okta'dan gelen cevapla şoka girdi. Okta ve yardımcıları Selçuk Tarakçı, Yunus Murat Ceylan'ın muvaffakiyet imza vermeye yanaşmadığı öğrenildi. Yönetim ve camiadan bir çok kişinin ikna etmek için araya girdiği Okta ve ekibinin ikna edilmediği öğrenildi. KSK'de 89 gün görev yapan Okta'ya 100 bin TL'ye yakında ödeme yapıldığı bildirildi. Okta ve ekibinin 320 bin TL'ye yakın alacağı bulunuyor.



ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

HAFTAYI maç yapmadan geçirecek olan Karşıyaka'da bir sonraki hafta oynayacağı Erbaaspor maçı hazırlıkları başladı. Çalışmalara tedavileri süren oyuncular katılmadı. Teknik patron Soner Tolungüç idaresinde yapılan idmanda oyuncuların hırsı ve istediği yüzleri güldürdü. Takıma dönen Battal Demirbilek'in de bu hafta lisansının çıkması bekleniyor

GÖRKEM TÜRKYILMAZ