Ülküspor kurtuldu

İzmir Otogarı’nın altında bir yazıhaneye sığınan kırmızı-beyazlılar şimdi Çamdibi Mersinli’de dört dörtlük tesise sahip oldu

İzmir Süper Amatör Küme Merkez Grubu'nda mücadele eden İzmir'in 106 yıllık tarihi kulübü Ülküspor, küllerinden doğmaya çalışıyor. Düne kadar kulüp binası olmayan sporseverlerin yardımlarıyla ayakta duran Ülküspor, şimdi çağ atladı. 1950 ile 1960 yılları arasında İzmir futbolunun en popüler kulüplerinden biri olan 24 Eylül 1952'de Atina'da Etnikos Astır takımıyla yaptığı özel maçla, Avrupa'da gece maçı oynayan ilk Türk ekibi olarak tarihe geçen Ülkü, profesyonel lige dönmek için gün sayıyor.

GÖZ KAMAŞTIRIYOR

1987 yılında amatöre düşen ve 34 yıldır profesyonel lige çıkma mücadelesi veren Ülküspor'un tarihinde ilk kez sosyal tesisi oldu. Ülküspor'un 33 yıldır başkanlığını yapan Süleyman Şenol, Çamdibi'nin Mersinli semtinde yer kiralayarak sosyal tesis açtı. Başkan Süleyman Şenol, kulübün ilk kez tesise kavuştuğunu söyledi. Şenol, yıllarca Yenişehir'deki Langar Sahası'nın soyunma odasını, ardından Savaşan Sineması'nın deposunu, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bir halı sahanın odasını son olarak da İzmir Şehirlerarası Otogarı'nın altında bir yazıhaneyi kulüp binası olarak kullandıklarını açıkladı.

GÜCÜMÜZ YOK

Aylık kirayı yönetim kurulunun verdiği paralarla ödediklerini belirten başkan Süleyman Şenol, "Kulüp binası yapacak gücümüz yok. Büyükşehir Belediyesi'nden destek bekliyoruz. Başkan Tunç Soyer, tarihi kulüplere yardım edeceği sözünü vermişti. 106 yıllık Ülküspor'u unutmamasını istiyoruz. Ülküspor'un tek amacı gençlere hizmet etmektir. Langar Sahası'nı tekrar kullanmak istiyoruz. Çünkü Ülküspor geçmişine dönmek istiyor" diye konuştu.

ŞERAFETTİN ÇIRACI