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Akhisarspor'u Seleznov yıktı

Akhisarspor'u Seleznov yıktı

24.01.2020, 22:18

TFF 1. Lig'de 19. haftanın açılış maçında , deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti. Bu arada Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 90+6. dakikada, hakeme itirazı nedeniyle gördü.

TFF 1. Lig'deki Süper Lig yarışını yakından ilgilendiren maçta Akhisarspor, evinde Bursaspor'a mağlup oldu: 0-1. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 57. dakikada eski Akhisarsporlu Seleznyov attı. Ukraynalı yıldız, 88. dakikada ise ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Akhisarlı taraftarlar, kulübün Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazandığı dönemin yıldızı olup geçen sezon olaylı bir şekilde takımdan ayrılarak önce Malaga'ya, ardından Bursaspor'a imza atan Seleznyov'u top her ayağına geldiğinde ıslıkladı. Ligde şampiyonluk hedeflerken 5 maçtır galibiyete hasret kalan Akigo, bu skorla 28 puanda kaldı. Yeşil-siyahlı taraftarlar, maç sonrası bazı futbolcumara tepki gösterdi.

Bursaspor ise Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde üst üste üçüncü galibiyetini alarak puanını 33 yaptı. Bursaspor'da lisansları maç öncesi çıkan yeni transferlerden Serdar Özkan ve Tayfur Bingöl ilk 11'de forma giyerken Kerem Can Akyüz ve kaleci Emrullah Şalk yedek kulübesinde oturdu.

DHA

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