Altay’da Tatos krizi

Yunanlı oyuncu alacakları için kulübü FIFA’ya şikayet etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın yollarını ayırmaya çalıştığı Andreas Tatos'la başı belaya girdi. Teknik direktör Ali Tandoğan'ın raporuyla takımdan gönderilmesine karar verilen Yunan orta saha oyuncusu, alacaklarını tahsil etmek için FIFA kanalıyla kulübe ihtarname yolladı. Ödeme yapılmaması halinde Tatos'un serbest kalacağı ve kulübe dava açabileceği belirtildi.



GÖRÜŞÜLECEK

Yönetim tecrübeli futbolcuyla masaya oturup sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Altay yönetimi Yunan orta saha oyuncusuyla davalık olmamak için karşılıklı anlaşarak yolları ayırmaya çalışacak.



TALİPLERİ ÇOK

Altay'dan ayrılacak olan Tatos'a 1. Lig'den bir çok kulübün talip olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerinde 304 maçta 40 gol atarken, 38 asist yaptı. Yunanlı oyuncu, siyah-beyazlı formayla görev yaptığı 32 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırırken 5 asist yaptı. Türkiye'de daha önce Elazığspor'da ter döktü.