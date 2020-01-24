Arkas Fenerbahçe’yi yenip 7’de 7 yapacak

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yarın Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak Arkasspor'un basın sözcüsü Uğur Özden, ekiplerine güvenlerinin tam olduğunu bildirdi. Ligin ikinci yarısına Tokat Belediye Plevne ve Sorgun Belediyespor galibiyetleriyle başladıklarını ve yenilmezlik serilerini 6 maça çıkardıklarını söyleyen Özden, "Fenerbahçe'yi de yenip çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Son 4 dış saha maçından 3-0'lık galibiyetler elde ettik. Bu galibiyetleri İstanbul'da lider Fenerbahçe HDI Sigorta önünde de devam ettirmek istiyoruz. Voleybol kalitesi ve heyecan düzeyi yüksek bir maç bizleri bekliyor. Ekibimize güvenimiz ve inancımız tam" ifadelerini kullandı.