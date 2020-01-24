Cim-Bom turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1’in rövanşında Galatasaray, sahasında Rizespor’u mağlup ederek tur atladı. G.Saray’ın gollerini 60. dakikada Adem (P) ve 83’te Lemina attı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek tur atladı. 13. dakikada orta sahadan atılan topla buluşan Sekidika'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Tarık kornere çeldi. 26'da ceza sahası içinde savunmanın müdahalesiyle yükselen topa Adem'in kafa vuruşunda gole izin vermedi. 31'de sol taraftan ceza sahası içine giren Ömer Bayram'ın yerden pasında Taylan'ın gelişine yaptığı vuruşu kaleci Tarık kornere yolladı. 58'de Ömer Bayram'ın soldan ortasında Ivanildo'nun topa elle müdahalesi sonrası hakem Atilla Karaoğlan VAR'a gitti. VAR sonrası Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 60'da penaltı vuruşunu kullanan Adem Büyük meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 74'te ceza sahası içinde topla buluşan Sasse'yi kaleci Okan düşürünce hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 77'de penaltı vuruşunda topun başına gelen Oğulcan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.



LEMINA SKORU BELİRLEDİ

82'de ceza sahası dışında topla buluşan Taylan'ın yaptığı sert vuruşu kaleci Tarık kornere çeldi. 83'te Ömer'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa yükselen Lemina kafayla skoru belirledi: 2-1.