Denizlispor havlu attı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında penaltılara giden maçta Trabzon, Denizlispor’u kupanın dışına itti

ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Trabzonspor, Denizlispor'u penaltı atışlarıyla 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 13. dakikada Nwakaeme'nin hatalı pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Estupinan topu ağlara yolladı: 1-0. 22'de Sacko'nun ortasında Recep kafayla ağları gördü: 2-0. 61'de Nwakaeme'nin vuruşunu kaleci Tolgahan çıkardı, ardından Sörloth tamamlamak istese de Denizlispor savunması topu kornere gönderdi. Maç 2-0 sona erdi ve uzatmaya gitti. 93'te Nwakaeme, aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı ardından itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. 120'de Muhammet rakibine yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan atıldı. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Trabzon Pereira, Sosa, Ndiaye ve Doğan atışlarını gole çevirirken, Denizli'de Estupinan ve Recep attı, Murawski ve Lopez kaçırınca Trabzon turladı.



TRABZON'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Hüseyin Cimşir, rövanş maçında Denizlispor karşısında 4 değişiklik yaptı. Kamil Ahmet, Sosa, Campi ve Pereira'yı yedek kulübesine çekti, Denizli deplasmanında Hosseini, Novak, Serkan Asan ve Yusuf Sarı'ya şans verdi.



MECBURİ DEĞİŞİM

Yukatel Denizlispor'da teknik patron Mehmet Özdilek, kadroda mecburi değişime gitti. Özdilek, sakatlığı nedeniyle Mustafa Yumlu'ya görev vermedi, Rodallega, Aissati, Oğuz Yılmaz, kaleci Stackhowiak'ı kadroya alamdı, Murawski ile Tiago Lopes'i kulübeye çekti. Özdilek, Muhammet Özkal, Kibong Mbamba, Sedat Şahintürk, Isaac Sackey ve Estupinan'a 11'de görev verdi.



TRANSFER SİTEMİ

Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek transferde çok geç kaldıklarını söyledi. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Devre arasında fazla oyuncuyu kadromuza katamadık. Eksik bölgelere takviye yapmamız gerekiyor. 2-3 futbolcu almamız şart. Yönetim uğraşıyor ama sonuç ne olacak bilemiyorum. Umut ederim bu zorlu süreci en az hasarla atlatıp önümüze biraz daha net bakarız" diye konuştu.



5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Özdilek, "Devre arasında kampa girmeyen oyuncunun adaptasyonu, takımı tanıması 3-4 haftayı buluyor. Bu yüzden oyuncuların kampa katılması çok önemli. Biz maalesef bunu yapamadık. Oyuncunun tercih etmeyişi, rakamlar nedeniyle transferler olmadı. Stoper bölgesinde ciddi bir eksikliğimiz var. Sol bek mevkiinde sakat Bergdich'in aramızda olmayışı, 5 futbolcumuzun sarı kart sınırında bulunması nedeniyle zorlu bir dönemdeyiz" dedi.

SEBAHATTİN ALP