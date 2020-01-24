Heyecan dorukta

14 Haziran 2017’de ihalesi yapılan ve Beşiktaş karşısında ilk kez açılacak olan 20 bin kapasiteli Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde tüm hazırlıklar tamamlandı

İzmir'in köklü kulübü Göztepe, 95 yıllık tarihi boyunca sabırla beklediği yeni stadına pazar günü kavuşuyor. İhalesi 14 Haziran 2017'de yapılan ve 219 milyon liraya mal olan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan Beşiktaş maçıyla kapılarını ilk kez açacak. İlk etapta 20 bin seyirci kapasitesi ile hizmete açılacak stat, sarı-kırmızılı camiayı heyecana boğdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar nefesleri tuttu ve pazar günkü tarihi maçı beklemeye başladı. Taraftarlar, yönetim tarafından satışa sunulan ikinci yarı kombinelerinin tamamını tüketirken, 39 adet locanın da tamamı tükendi. Tarihi gün için organizasyonlar da başladı.



KOMBİNELER TÜKENDİ

Susuzdede Parkı'nda saat 12.00'de toplanacak olan taraftarlar stada yürüyecek. Ayrıca Güzelyalı'yı 'Eve dönüyoruz' bayraklarıyla donatan sarı-kırmızılılar, statta da görsel bir şölen sunacak. Sarı-kırmızılı yönetimin maç günü statta hazırladığı sürprizler de tarihi günü unutulmaz kılacak.



AMBİYANS MÜKEMMEL

Gürsel Aksel Stadı'nda tribünlerin tek katlı inşa edilmesi sayesinde stadyum içerisindeki akustik ve ambiyans hiçbir şekilde bölünmeye uğramayacak. Stadyumun içindeki ışıklandırmalar, ısıtma cihazları ve ses sistemlerinde ise en son teknolojinin kullanıldığı belirtildi. Göztepe gol attığında stadyumun çatısında bulunan ışıklandırmalar meksika dalgası tabir edilen hareket biçimiyle etrafı aydınlatırken görsel şölen sunacak.

BİLETLERE HÜCUM

Göztepeli taraftarlar kombinelerden sonra dün satışa çıkan Beşiktaş maçının biletlerine de hücum ettiler. Sarı-kırmızılılar, az sayıda ve yüksek bedelle satışa çıkan biletlerin tamamını çok kısa bir sürede bitirerek rekor kırdılar. Yönetim, sarı-kırmızılılar için biletlerde 459 ila 109 lira arasında değişen bir tarife uygularken Beşiktaşlı taraftarlara ise 142 liradan satış yapıldı. Bu arada yeni stat Passolig kart sayılarını da etkiledi. Passolig kart sayısında 6 gün içerisinde bin 294 adetlik bir artış yaşanırken toplam sayı 79 bin 189'a yükseldi. Göztepe sıralamada 9. sıraya kadar çıktı.