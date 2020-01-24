Kartal’da kazan kaynıyor

Avcı ile ayrılma planı yapan yönetimin 36 milyon TL’lik yüksek maliyet yüzünden eli kolu bağlandı, artık kadroda düşünülmeyen yıldızlar da sorunları katlıyor

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçın 3'ünden puan çıkartamayan son olarak da Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig ekibi B.B.Erzurumspor'a elenen Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın geleceği kafalarda soru işaretleri yarattı. Taraftarların uzun süredir istifaya devam ettiği Avcı ile iplerin kopma noktasına geldiği bildirilse de yönetimin ise tecrübeli çalıştırıcının 3 yıllık sözleşmesi sebebiyle çare aradığı öğrenildi. Siyahbeyazlı ekipten yıllık 12 milyon TL kazanan Avcı'nın üç yıllık bedelinin 36 milyon TL'yi bulması yüzünden beklenen hamle bir türlü gelmezken tarafların anlaşıp anlaşmayacağı merak konusu oldu.



KORKUNÇ TABLO, TOPLAM MILYON 160 TL

Devre arasında transfer yapılamadığı gibi, gönderilmek istenen oyuncuların yüksek kontratlarını bırakmak istememeleri de kaosa sebebiyet veriyor. Oğuzhan'ın (2.5 yıl-39 milyon TL), Jeremain Lens (2.5 yıl-40 milyon TL), Orkan Çınar (2.5 yıl-9 milyon TL), Loris Karius: (5 milyon TL), Tyler Boyd (3.5 yıl- 27 milyon TL) maliyetleri Avcı'nın maliyeti de eklendiğinde 160 milyon TL'ye yaklaşmış durumda.



PERSONEL 3.5 AYDIR MAAŞ ALAMIYOR

Beşiktaş'ın ekonomik sorunlarından siyahbeyazlı kulübün personeli de derinden etkilenmiş durumda. Ahmet Nur Çebi yönetiminin, göreve gelir gelmez önce futbolcu maaşlarının büyük bir bölümünü ödemesinin ardından personel ödemelerine geçtiği kaydedildi. İçerde 4 aylık birikmişi olan personele 3 taksit ödeyen yönetimin, Ekim ayının ortasından bu yana personele başka bir ödeme yapmadığı ve çalışanların 3.5 aydır maaş alamadığı gelen haberler arasında.



BURAK'TA DA SIKINTI VAR

BEŞİKTAŞ'TA Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin Fikret Orman'ın istifa açıklamasından 2 gün sonra 2 yıl uzatıldığı ve Milli golcünün Beşiktaş'tan 2 sezon için 5 milyon Euro kazanacağı da yönetimi ekstra şoka sokan bir gelişme olarak göze çarpıyor. Burak Yılmaz'ın artı 1 yıl olan sözleşme şartlarının 5 milyon TL karşılığında fesih edilebilecekken 2 yıl uzatılması ve kasaya 5 milyon Euro yani 34 milyon TL daha eklenmesinin de yönetimin başını ağrıtan bir diğer sorun olduğu öğrenildi.



ELNENY VE CANER'E AĞIR CEZA YOLDA

Beşiktaş'ta son dönemde yaşanan kötü gidişat sebebiyle ağızları bıçak açmazken Erzurumspor ile oynanan kupa maçında Elneny ve Caner Erkin arasında yaşanan fiziki tartışma da bardağı taşıran son damla oldu. Tüm bu konular üzerine değerlendirme yapacak olan yönetimin kadro dışı kararları alacağı belirtilirken ikilinin de bu cezaya çarptırılacağı öne sürüldü.