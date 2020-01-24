KSK’de Tugay isyanı

Büyükkarcı, tesis planına karşı çıkan Tugay’a, “İç işlerimize müdahale etme, destek olmayacaksan, engel çıkarma” dedi

Karşıyaka'da kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay arasında ipler gerildi. Büyükkarcı'nın Mavişehir'deki 100 dönümlük araziye alt yapı tesisi kazandırma hamlesine Tugay'ın açıklaması büyük tepki çekti. Belediye Başkanı Tugay, "Kulüp başkanı benimle hiçbir temas içinde değil. Gerek görmüyor herhalde. Altyapı tesisi olarak 100 dönümlük alanda ne yapılacak bunu anlayamadım. Kulübün en önemli sorunu maddi sorunlar. Transfer yasağı var. Stadı yok. Bu iki soruna çözüm üretmek için mi yapıldığını soruyorum" ifadelerini kullanmıştı. KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı ise yaptığı yazıl açıklamayla sert bir cevap verdi. Büyükkarcı: " Karşıyaka'nın geleceği için en az stat ve salon kadar önemli 100 dönümlük spor tesisi imarlı arazinin Spor Bakanımız, milletvekillerimiz, siyasi partilerin tüm il başkanları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, İzmir'in tüm spor kulüplerinin tam desteği ile kulübümüze verilme sürecine başlamıştır.



SERT KARŞILIK BULUR

Ama Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay, verdiğiniz demeç tüm camiamızla birlikte birçok kişinin haklı tepkisini çekmiş ve üzmüştür. Kulübümüzün bu tesise ihtiyacını sizden daha iyi bildiğimizden kuşkunuz olmasın. Kulübümüzün menfaatlerini engelleyecek en ufak bir hareket sert biçimde karşılık bulacaktır. Artık Karşıyaka taraftarının ikinci bir stat vakasına tahammülü yoktur."



DESTEK OLMADINIZ

BELEDİYELERİN işi kulübün yönetimine müdahale etmek olmadığını belirten Büyükkarcı, "Belediyenin işi destek olmaktır. Eğer destek olmayacaksanız ki bugüne kadar olmadınız, lütfen engel çıkarmayınız. Söz konusu arazi Çiğli Belediyesi sınırları içindedir. Tesis kazanmaya çalışırken artık engellerle karşılaşmak değil, engelleri kaldırmaya destek verecek kurum ve insanlara ihtiyacımız vardır" dedi.