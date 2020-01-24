KSK’nin ayak sesleri

Ligde ve Avrupa’da fırtına gibi esen Pınar Karşıyaka 25 maçta sadece 4 kez yenildi

Hem ING Basketbol Süper Lig'de, hem de Avrupa Kupası'nda büyük başarılara imza atan Pınar Karşıyaka taraftarlarına umut, rakiplerine korku vermeye devam ediyor. Bu sezon ligde oynadığı 16 maçın 13'ünü kazanıp sadece 3 kez yenilen, Avrupa Ligi'nde ise 12 maçta bir kez mağlup olan yeşilkırmızılılar son olarak Avrupa Kupası L Grubu 4. hafta maçında Hollanda ekibi Leiden'ı 112- 76 yenerek çeyrek finali garantiledi. Ufuk Sarıca'nın öğrencileri bu sezon oynadığı 25 maçta sadece 4 kez rakiplerine yenilirken 21 maçı kazanarak ulaşılması zor müthiş bir performansa imza attı. Ligde 1986-87 ve 2014-2015 sezonlarında iki kez lig şampiyonluğu yaşayan, iki kez final oynadığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı bir kez (1987), yine iki kez de final oynadığı Türkiye Kupası'nda da bir kez (2014) şampiyonluk yaşayan Kaf-Kaf bu sezon iki kulvarda da iddialı olduğunu gösterdi.



BÜYÜK ZAFERLER YAŞADI

Şampiyonlar Ligi'nde 2, EuroChallenge'te 2 ve ve Euro- Cup'ta 1 kez olmak üzere 5 kez çeyrek final oynayan, 2012-2013 sezonunda EuroChallenge'te finalde kaybeden Karşıyaka büyük başarıları bu sezon tekrarlamak için kenetlendi.



'UFUK'TA BÜYÜK ZAFERLER VAR

Tarihi zaferler yaşadığı Pınar Karşıyaka'nın üç yıl aradan sonra başına geçen Ufuk Sarıca, bu sezon hem ligde, hem de Avrupa'da iddialı olduklarını söyledi. Bu başarıda sahadaki oyuncular kadar, tribündeki taraftarın ve kendilerine destek olan sponsorlarının da büyük payının olduğunu söyleyen Sarıca, "Yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Yeni oluşturulan bir takım olmamıza rağmen müthiş bir performans elde ettik. Devamı da gelecek" diye konuştu.