Mert’e yakın markaj

Altınordu’nun 24 yaşındaki orta sahası Muhammed Mert’i Süper Lig temsilcisi Konyaspor almak için harekete geçti

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'da Kasımpaşa'ya giden Anıl Koç'un ardından 10 numara pozisyonunda görev yapan Muhammed Mert'e Süper Lig temsilcisi Konyaspor talip oldu. Devre arasında Antalya'da yapılan kampta Konya ekibine karşı forma giyen 24 yaşındaki futbolcu için tecrübeli teknik patron Aykut Kocaman'dan geçer not verdiği öğrenildi. Kocaman'ın alınması yönünde rapor verdiği gurbetçi orta saha için Konyaspor yönetiminin, Altınordu ile masaya oturması bekleniyor. Muhammed Mert ile Konyaspor'un ilgilendiği Konya yerel basınında geniş yer buldu. İZMIR ekibinde ikinci sezonunu geçiren Muhammed Mert için resmi teklif gelmediği için henüz bonservis ücreti belirlenmediği öğrenildi. Belçika'da futbola başlayan 24 yaşındaki futbolcu, İzmir ekibinde sahaya çıktığı 53 karşılaşmada 6 gol atarken, 7 asist yaptı. Bu sezon 16 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırırken 2 gol pası verdi.



YUVADAN UÇTULAR KAYBOLDULAR

Altyapısında yetiştirip Türk futboluna kazandırdığı Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi iki yıldız futbolcunun müthiş performansını Avrupa sahnesinde büyük bir gururla izleyen Altınordu, son dönemde Süper Lig'e yolladığı gençlerinin patlama yapamaması nedeniyle ise buruk sevinç yaşıyor. Büyük umutlarla Süper Lig'e gönderdiği Berke Özer, Barış Alıcı, Alican Özfesli, Erce Kardeşler ve Yusuf Acer gibi oyuncuları eski günlerini arar oldu.



KİRALIK GİTTİLER

2018'de Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Berke, şans bulamaması nedeniyle kiralık olarak Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'da forma giyiyor. Berke gibi Fenerbahçe'ye giden ve ilk yılında Yeni Malatyaspor'a kiralanan sağ kanat Barış ise bu sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor'da kiralık oynuyor. Sezon başında Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'e transfer olan orta saha oyuncusu Alican, 1. Lig'de Hatayspor'da kiralık olarak görev alıyor. Trabzonspor'a transfer olan kaleci Erce de yeni takımında forma şansı bulamıyor. Çaykur Rizespor'da göze giremeyen sol bek Yusuf ise 1. Lig takımı Erzurumspor'a kiralandı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ