Savunma hamlesi

Süper Lig'de ikinci yarıda üst sıraları zorlamak isteyen Göztepe, savunma transferi için düğmeye bastı. Transferde kanat ve golcü takviyesini yapan Göztepe yönetimi, Cagliari’nin stoperi Ragnar Kalavan’ı listesine aldı

Süper Lig'de ikinci yarıda üst sıraları zorlamak isteyen Göztepe, savunma transferi için düğmeye bastı. Dış transferde Norveç ekibi Viking'den sol kanat Zlatko Tripic ve son olarak Danimarka ekibi Brondby'den golcü oyuncu Kamil Wilczek'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların hedefinde şimdi de stoper takviyesi var. Göztepe yönetimi, teknik direktör İlhan Palut'un listesi doğrultusunda stoper arayışlarında rotayı İtalya'ya çevirdi.



SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Cagliari'de forma giyen 34 yaşındaki savunmacı Ragnar Klavan Göz-Göz'ün radarına girdi. Sarı-kırmızılı yönetim, kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Estonyalı futbolcu için temasa başladı. Sarı-kırmızılılar, futbolcuyu uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmanın planlarını yapıyor.



İNGİLTERE'DE FORMA GİYDİ

Göztepe'nin hedefindeki isim olan Klavan, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da da forma giydi. Estonyalı futbolcu kariyeri boyunca Elva, Viljandi, Valeranga, Flora, Heracles, Alkmaar, Augsburg formalarını da terletti. Göztepe'nin teklifini cazip bulan Klavan, kulübüyle aradaki pürüzlerin giderilmesini bekliyor. Beşiktaş'ın da sezon başından bu yana futbolcunun peşinde olduğu, Göz-Göz'ün de Polonyalı futbolcu için daha önce teklif yaptığı ancak Brondby'in transfere vize vermediği bildirildi.



ZLATKO TRİPİC GOLLE BAŞLADI

Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu Zlatko Tripic performansıyla göz doldurdu. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Antalya ile oynanan rövanş maçında ilk kez on birde şans bulan Norveçli futbolcu, takımının ilk golünü attı. Tripic, Beşiktaş ile pazar günü oynanacak olan maç için teknik heyete göz kırptı. Teknik direktör İlhan Palut, Tripic'in performansından memnun kalırken, Beşiktaş karşısında da futbolcuyu yedek oturtarak maçın skoruna göre oyuna almayı planlıyor. Norveçli futbolcu, "Ben sahada kalbimle, tutkuyla ve büyük bir enerjiyle oynarım. Maçları kaybetmekten nefret ederim. Takımım için her şeyi yapmak isterim, bunu sahada göreceksiniz" diyerek taraftarlara mesaj yolladı.



WİLCZEK GÖREVE HAZIR

Göztepe'nin uzun süredir transferi için uğraştığı ve 1.5 yıllık sözleşme imzalattığı golcü oyuncu Kamil Wilczek, pazar günü oynanacak olan Beşiktaş maçında göreve hazır.



BEŞİKTAŞ'A ÇALIM

Brondby'den hazır gelen Polonyalı oyuncu, teknik direktör İlhan Palut ile görüşerek pazar günü sahada yer almak istediğini iletti. Dün sarı-kırmızılı ekiple ilk kez idmana çıkan 32 yaşındaki futbolcunun yeni transfer Tripic gibi yedek soyunması bekleniyor. Bu arada Göztepe'nin Wilczek'i transferi yurtiçi ve yurtdışında geniş yankı uyandırdı.



GENÇ EFE'YE İTALYANLAR TALİP

Göztepe'nin altyapısında forma giyen orta saha oyuncusu Efe Binici İtalyan ekiplerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılı ekibin U-19 takımında forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyu İtalyan ekipleri Sassoulo ve Milan takip etmeye başladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, iki ekip de Efe'yi transfer etmek istiyor. Sassoulo ve Milan yetkililerinin Efe için Türkiye'ye geleceği ve bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Sarıkırmızılı ekibin altyapısında forma giyen futbolcu, İzmir ekibiyle henüz profesyonel sözleşme imzalamadı.